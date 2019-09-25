Доминго больше не выступит в Нью-Йорке

Пласидо Доминго прекращает выступления в Нью-Йоркской «Метрополитен-опере». Об этом сообщила пресс-служба театра. В среду тенор должен был исполнить партию в опере «Макбет». Вместо него на сцену выйдет сербский певец Желько Лучич.

В Нью-Йорке Доминго выступал более полувека. Однако на фоне сексуального скандала сотрудники «Метрополитен-оперы» решили разорвать отношения с тенором.

«Всё это, конечно, прискорбно. Но я в определённом смысле доволен, что он согласился отменить выступления. Учитывая число выступивших с заявлениями женщин, я скорее поверю им».

«В художественном отношении это разочарование. Но политически, с точки зрения социальной справедливости, я поддерживаю это решение», — говорят поклонники оперы.

В августе 9 женщин обвинили певца в сексуальных домогательствах. По их словам, это происходило начиная с 80-х годов. В начале сентября к обвинениям присоединились ещё 11 женщин. На фоне скандала многие театры США решили отменить выступления Доминго.

В Европе к происходящему отнеслись более сдержанно. Большинство площадок оставило приглашения в силе. В Австрии и Венгрии выступления тенора встречали овациями.