Члены Палаты общин возвращаются в Вестминстер

В Вестминстере возобновляется работа Палаты общин после того, как 11 членов Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьера-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.

В момент, когда оглашалось решение высшей юридической инстанции Британии, глава кабинета находился в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. Там он и сделал заявление, в котором обозначил свою позицию: "Мы полны уважения к членам Верховного суда и к принятому ими решению, но мы продолжим работу, чтобы в итоге осуществить выход Британии из Евросоюза. Как мне кажется, британцы настроены на "брексит".

Политические оппоненты премьер-министра требуют от него отчета в том, что он сделал, и в том, что он сделать только намеревается. Депутат-лейборист Стивен Киннок полагает, что премьер-министр " должен извиниться перед нацией, он должен попросить прощения у королевы, он должен вернуться срочно в Лондон, и он обязан отчитаться перед депутатами, выступив с заявлением в Палате общин".

Главу кабинета упрекают в том, что он, объявляя перерыв в работе парламента, якобы пытался не дать депутатам скорректировать взятый правительством курсу на жесткий выход страны из ЕС.