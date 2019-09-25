Британский парламент возобновил работу после двухнедельного перерыва.

Накануне Верховный суд Соединенного королевства признал незаконным решение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного собрания.

В связи с этим, глава британского кабмина был вынужден в срочном порядке прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и вылететь в Лондон.

Как ожидается, Джонсон выступит с речью в Палате общин.

Высшая судебная инстанция, подтвердив незаконность приостановки работы парламента, фактически признала правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера не что иное, как попытку отстранить их от определения хода "брексита".

После того, как суд огласил свое решение, лидеры трех крупнейших оппозиционных партий страны призвали Джонсона покинуть свой пост, однако он пока не продемонстрировал никакого намерения это делать.