Именитый шеф подал в суд на Мишлен из-за отзыва третьей звезды

Знаменитый шеф-повар Марк Вейра подал в суд на путеводитель Мишлен за решение лишить его ресторан La Maison des Bois третьей звезды в январе. Он убежден, что решение было принято из-за того, что инспектор неправильно определил сорт сыра, использованного в суфле.

"Меня обесчестили, вся моя команда была в слезах... К тому же нам позвонили вечером, без предупреждения, без письменного уведомления и сообщили, что нас понизили", - сказал Вейра радио France Inter. во вторник.

По его словам, решение ресторанного гида "повергло его в депрессию". Позже он потребовал исключить свой ресторан из путеводителя, но Мишлен отказался выполнить его требования.

Адвокат кулинара Эммануэль Равана сообщил, что после произошедшего Вейра обратился в Мишлен с "доброжелательным" запросом, чтобы узнать конкретные причины понижения, но получил "отписки". Главной претензией инспектора, по его словам, оказалось то, что в рецепте суфле повар использовал британский чеддар вместо местных французских сыров. Причиной для понижения могло стать из-за того, что La Maison des Bois позиционирует себя как ресторан савойской кухни.

"Я положил туда шафран, и господин подумал, что это чеддар, так как суфле было желтого цвета. И это называется экспертным мнением? Это просто безумие", - отреагировал Вейра.

Судебное заседание назначено на 27 ноября в Нантерре, к западу от Парижа. Равана сказал, что его клиент надеется, что суд заставит Мишлен предоставить документы для "выяснения настоящих причин" отзыва третьей звезды.

"За десятки лет Марк Вейра привык к тому, что его кухню оценивают и сравнивают с другими. Он прекрасно знает, что звезды не получают навсегда. Он принимает это только, если критика оправдана", - сказал Равана.

Мишлен ответил на обвинения. "Мы понимаем разочарование г-на Вейра, чей талант никто не оспаривает, хотя мы сожалеем о его необоснованном упорстве в предъявлении обвинений", - говорится в сообщении компании. "Красный путеводитель" пообещал изучить оценку инспектора и детально обосновать свое решение.

69-летний Вейра сделал свое имя благодаря так называемой "ботанической" кулинарии. В своих рецептах он использует дикие травы, собранные вблизи его ресторанов в Верхней Савойе.