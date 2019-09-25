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Франция

В Кале прошла репетиция жёсткого "брексита"

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 Ольга Кепински 
В Кале прошла репетиция жёсткого "брексита"
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К жёсткому "брекситу" готовы!

Сотни французских сотрудников таможни в Кале приняли участие в репетиции возможных последствий выхода Великобритании из состава Евросоюза без сделки.

Инспекторы сверяли таможенные документы и грузы, в то время как фуры, прибывшие из Туманного Альбиона, проходили контроль на соответствие заявленных на бумаге товаров с их фактическим количеством.

Таможенная администрация на данный момент хорошо подготовлена, в особенности это касается побережья Кале. В первую очередь, потому, что там уже присутствовали сотрудники таможни, и в дополнение мы приняли на работу новые кадры. 270 дополнительных сотрудников в регионе наняты для контроля туристического и коммерческого потоков
Эрик Мёнье
глава таможенной службы региона О-де-Франс

Цель репетиции - избежать в будущем очередей из грузовиков по обе стороны франко-британской границы после 31 октября в случае жесткого "брексита".

Мы просто возвращаемся на четверть века назад, хотя сегодня все оформляется в цифровом виде, тогда как раньше все было в бумажном. И это вовсе не сложно. Все остается на таком же уровне как и прежде. Лишь в ночное время может быть немного проблематично
Дидье Вераг
водитель грузовика

Французские власти наняли дополнительно 700 сотрудников таможни, больше трети из которых только в регионе Кале. На выстаивание новой инфраструктуры в порту направлено 6 млн евро.