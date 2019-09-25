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Южная Африка

Принц Арчи впервые показался на публике

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 Наира Давлашян  и Reuters, AP
Принц Арчи впервые показался на публике
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Малыш Арчи, сын британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, в среду впервые появился на публике. Родители взяли его на встречу с известным борцом с апартеидом архиепископом Десмондом Туту в Кейптауне в Южной Африке.

Во время встречи Туту и ​​его жена по очереди поцеловали ребенка, и попытались научить его махать ручкой в камеру. Лауреат Нобелевской премии мира Туту в течение многих лет боролся с раком простаты и теперь практически не появляется на публике.

Герцог и герцогиня Сассекские совершают свое первое зарубежное туре с момента рождения Арчи, их первого ребенка четыре месяца назад. Гарри, внук королевы Елизаветы II и шестой по счету наследник престола, на протяжении двадцати лет отдыхает и занимается экологической деятельностью на юге Африки.

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