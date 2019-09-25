Республика Сербская обзавелась жандармерией

Боснийские сербы обзавелась собственной жандармерией. Новое подразделение полиции представили в Баня-Луке. Создано оно в рамках модернизации органов внутренних дел и ради защиты конституционного порядка Республики Сербской, заявляют местные власти.

Но в другой части страны - Федерации Боснии и Герцеговины - новость восприняли с меньшим энтузиазмом. Здесь уверены, подобное одностороннее усиление силовых структур приведет к нагнетанию атмосферы страха в обществе, пережившем в 1990-х годах острый межэтнический конфликт. Его жертвами стали около 100 тысяч человек.