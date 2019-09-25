В Великобритании парламентская оппозиция отвергла призыв Бориса Джонсона проголосовать о доверии кабинету. Премьер-министр обратился к своим политическим оппонентам, заявив, что считает ошибкой решение Верховного суда. Во вторник 11 судей единогласно постановили, что Джонсон безо всяких оснований приостановил работу парламента.

«Верховный суд впервые в истории попросили вмешаться в подобную ситуацию. Без какого-либо неуважения к судебной власти я считаю ошибкой то, что суд посчитал возможным вынести решение по вопросу, который по своей сути является политическим», — заявил Джонсон.

Лидеры оппозиции призвали к отставке премьера, заявив, что Верховный суд фактически признал главу правительства виновным в злоупотреблении властью:

«Судьи заключили, что не было причин — я цитирую, „не было веских причин“ для того, чтобы премьер-министр приостанавливал работу парламента. Так что премьеру остаётся сохранить достоинство и подать в отставку», — заявил глава лейбористов Джереми Корбин.

Парламентарии подчёркивают, что не согласятся на досрочные выборы до тех пор, пока не смогут тем или иным образом гарантировать невозможность «брексита» без сделки.