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Клиенты Thomas Cook возвращаются домой

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 Елена Караева 
Клиенты Thomas Cook возвращаются домой
Авторское право
REUTERS/Jorge Delgado
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15 тысяч отдыхающих вернулись. А в ближайшие две недели предполагается репатриировать еще около 135 тысяч человек.

География этих рейсов - от греческих островов до курортов Малайзии.

Один из самых известных туроператоров продавал так называемый "пакетный" недорогой отдых по десяткам направлений в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

Простоявшие в очередях на регистрацию туристы сочувствуют сотрудникам старейшей туристической компании.

-Ужасно то, что произошло с Thomas Cook, с сотрудниками этого агентства, сейчас все стараются помочь, но такое окончание отдыха имеет очень горький привкус.

- Очень обидно за работников, они были сейчас на высоте, они нам помогали из всех сил, просто слезы на глаза наворачиваются.

Только в Британии в агентствах Thomas Cook работали почти 9 тысяч человек, а еще 13 тысяч представителей компании трудились в десятках других стран.

У Thomas Cook были собственные отели и больше ста самолетов. В прошедшем году его клиентами стали не менее 19 миллионов туристов.

Только в Греции застряли примерно 50 тысяч человек, которым Thomas Cook организовал недорогой отдых.

В понедельник утром стало известно, что совету директоров компании после 11-часовых переговоров с кредиторами было отказано в выделении новых займов, и Thomas Cook объявил о банкротстве.

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