Новый удар по Борису Джонсону. Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьера приостановить работу парламента. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.

Зачитывая вердикт, Хейл подчеркнула, что все судьи высказали единодушную позицию: препятствование деятельности парламента является неприемлемым нарушением демократических основ.

Ранее Борис Джонсон распорядился приостановить работу британского парламента до середины октября после того, как депутаты отклонили его инициативы, направленные на вывод Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем.

Это вызвало негодование ряда парламентариев, которые обратились в суд. В результате их жалоба была удовлетворена, в ближайшее время они должны вернуться к работе: вердикт Верховного суда, высшей инстанции, обжалованию не подлежит.

Как отмечают наблюдатели, это уже не первое, но пожалуй, самое серьезное поражение Бориса Джонсона. В настоящее время он находится в Нью-Йорке, куда прибыл на Генассамблею ООН. Джонсон заявил, что будет соблюдать решение Верховного суда, хотя по-прежнему считает, что был вправе приостановить работу депутатов.

В ответ британская оппозиция призвала главу правительства признать свою политическую несостоятельность и уйти в отставку.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Джонсон настаивает настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября.