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Россия

"Безвизовый режим" для российской делегации

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 Ирина Шелудкова 
"Безвизовый режим" для российской делегации
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10 членов российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября. Делегация должна было сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обсудит эту ситуацию на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.

МИД РФ назвал произошедшее "возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН

Песков отметил, что "Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправедля тех, кто отправляется на Генассамблею".

По словам Косачева, находящегося под санкциями США, промедление с выдачей виз — политическое решение.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал:

Американцы считают эту организацию своей домашней, они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией США. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, а кого не пускать

В посольстве США в Москве заявили, что не комментирует частные случаи подачи заявок на получение визы. Официальный представитель МИД РФ отметила, что документы были возвращены с формулировкой "рано сдали".

Сказала агентствам, дублирую здесь. Ряд членов официальной Российской делегации не получили американские визы для...

Publiée par Maria Zakharova sur Mardi 24 septembre 2019

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова