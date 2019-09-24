Последний ледник: что дальше?

Что происходит с экосистемой при таянии ледника Гумбольдта - последнего в Венесуэле? Группа ученых из Андского университета поставила перед собой непростую задачу - выяснить это, несмотря на политический и экономический кризис в стране.

Если не зафиксировать происходящее сегодня, человечество может лишиться сотен видов и даже не узнать об этом. По подсчетам ученых, ледник Гумбольдта исчезнет с лица Земли в течение ближайших 20 лет. Венесуэла станет первой южноамериканской страной, потерявшей всех своих ледяных гигантов.

Температуры становятся все выше. А растительность на новых площадях появляется медленно. Растительность вступает в гонку с глобальным потеплением: но насколько она способна распространяться на таких высокогорных территориях? Сохранить эти районы Кордильера-де-Мерида - дело первостепенной важности. Луис Даниэль Льамби эколог

Но работать экологам все сложнее. Из-за кризиса преподаватели и студенты бегут из страны, как и еще около 4 млн венесуэльцев.

От факультета естественных наук осталась одна лишь тень. Каждый раз, когда мы выходим на работу, может случиться что-нибудь непредвиденное: например, отключатся отопление или свет в лабораториях. Алехандра Мельфо преподаватель физики

А ведь на многие вопросы все еще нет ответа: сколько времени понадобиться, чтобы сформировалась почва? Приспособятся ли животные с низких высот к новой жизни? Адаптируются ли флора и фауна к постоянным переменам температур?