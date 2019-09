"Материнская" компания Alphabet Inc., к которой относится и материнская компания Google Inc, выиграла иск в Европейском суде против французской Комиссии по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL).

CNIL, главный государственный регулятор Франции в области защиты персональных данных, полагал, что Google нарушает предписание удалять информацию о гражданах по их требованию в отношении, как отмечалось, "всех доменных имен" поисковика, включая глобальный домен google.com.

Alphabet Inc., обжалуя это решение и последовавший за ним штраф в 100 тыс. евро, заявила, что не согласна "с мнением CNIL, что у него есть полномочия контролировать доступ к контенту людей, проживающих за пределами Франции".

В 2015-м году Европейский суд предоставил всем жителям ЕС так называемое "право на забвение", обязав поисковые системы удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, в случае, если такая информация устарела, содержит ложные сведения или нарушает право на неприкосновенность личной жизни.

Alphabet Inc. предлагала компромисс, согласившись на то, чтобы Google не показывал бы ссылки на информацию для пользователей из той страны ЕС, которая подавала запрос на удаление данных: в случае, если, к примеру, гражданин Франции требовал удалить сведения о нем, их не могли видеть пользователи во Франции, однако информация оставалась доступной в поисковике в других странах.

CNIL называл эти меры недостаточными, поскольку, с его точки зрения, существовали масса способов обходить в случае необходимости такого рода блокировку, используя, в частности, виртуальные частные сети (VPN).

Этот спор между государственным органом и гигантом хай-тека Европейский суд решил в пользу последнего.