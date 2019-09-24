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Испания

Испания: суд не возражает против переноса останков диктатора Франко

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Испания: суд не возражает против переноса останков диктатора Франко
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Uno striscione di protesta fuori dalla Corte Suprema di Madrid riunita per decidere il destino della salma di Franco - REUTERS/Juan Medina
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Верховный суд Испании не стал возражать против переноса останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших". При этом отклонен иск семьи Франко - его останки будут перезахоронены на одном из кладбищ Мадрида, а не в крипте собора Альмудена, как того желали его родственники.

Вопрос о перезахоронении останков диктатора был поднят в прошлом году по инициативе пришедшего к власти правительства социалистов. По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в "Долине Павших": мемориал должен стать местом примирения после Гражданской войны, а не поклонения диктатору. Кроме того, социалисты подчеркивают, что Франко умер своей смертью, а не погиб в бою, что также ставит под вопрос обоснованность его захоронения на территории мемориала.