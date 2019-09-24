Испания: суд не возражает против переноса останков диктатора Франко

Верховный суд Испании не стал возражать против переноса останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших". При этом отклонен иск семьи Франко - его останки будут перезахоронены на одном из кладбищ Мадрида, а не в крипте собора Альмудена, как того желали его родственники.

Вопрос о перезахоронении останков диктатора был поднят в прошлом году по инициативе пришедшего к власти правительства социалистов. По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в "Долине Павших": мемориал должен стать местом примирения после Гражданской войны, а не поклонения диктатору. Кроме того, социалисты подчеркивают, что Франко умер своей смертью, а не погиб в бою, что также ставит под вопрос обоснованность его захоронения на территории мемориала.