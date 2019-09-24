Семья Франко намерена обжаловать судебный вердикт

Этого вердикта ждали семьи тех, кто погиб во время диктатуры Франсиско Франко. Верховный суд Испании отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе останков каудильо из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить родственника там, или перезахоронить в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.

Кармен Кальво, исполняющая обязанности вице-премьера: "Мы очень довольны вердиктом. В нашем правительстве хотели, чтобы диктатора не было в этом месте. И мы этого добились".

Власти рассчитывают как можно скорее реализовать эксгумацию и перенести останки Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. Защита намерена обжаловать вердикт в Конституционном суде и Суде по правам человека в Страсбурге.

"Если господин премьер-министр Санчес чего-то и добился, так это того, что из-за несправедливости семья Мартинес-Бордью-и-Франко сплотилась больше, чем когда-либо. Мы используем все средства, которые у нас есть. Насколько мы понимаем, защита прав человека не подразумевает делать различия в зависимости от фамилии", - в частности, заявил адвокат Луис Фелипе Утрера-Молина адвокат .

Вопрос о переносе останков Франко из Долины Павших был поднят социалистами. Они указывают, что мемориал должен быть символом примирения после Гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Левые политики подчеркивают, что Франко умер своей смертью, а не погиб в бою, что также ставит под вопрос обоснованность его захоронения на территории мемориала.