Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Швейцария

Месси и Рапино - лучшие по профессии

 Комментарии
 Елена Караева 
Месси и Рапино - лучшие по профессии
Авторское право
REUTERS/Flavio Lo Scalzo
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

ФИФА назвала лучших по профессии в футболе - Лионелль Месси стал обладателем титула в шестой раз.

Аргентинский форвард установил, таким образом, еще один новый рекорд.

ФИФА сочла капитана женской сборной США Меган Рапино лучшей футболисткой. Меган опередила Алекс Морган из "Орландо Прайд" и англичанку Люси Бронз, играющую за лионский "Олимпик".

Титул лучшего тренера года достался наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу. В благодарственной речи он сообщил, что присоединяется к кампании отдавать 1 % от доходов на спортивную благотворительность.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube