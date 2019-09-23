Грета Тунберг: "Вы украли моё детство!"

На саммите ООН по климату 66 стран взяли на себя обязательнст к 2050 году добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа в атмосферу.

А 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, обвинила политиков в бездейтствии:

Меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, моё детство вашими пустыми заявлениями! И мне ещё повезло! Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы находимся на пороге массового вымирания видов, но всё, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики. Как вы смеете!

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что охрана лесов — это ключ к борьбе с изменением климата:

Уничтожение лесов происходит с устрашающей скоростью. Ежегодно мы теряем семь миллионов га леса. И это часть глобальной угрозы, а не проблемы местного значения. Мы не сможем найти выход из этой чрезвычайной ситуации, если не будем защищть лёгкие, которыми дышит наша планета.

В зале саммита неожиданно появился и президент США Дональд Трамп, он заглянул туда перед началом конференции ООН, посвященной свободе вероисповедания.

Вместо Трампа в сессии по климата приняла участие американская чиновница сравнительно невысокого ранга — заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.