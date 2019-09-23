Не спасли от банкротства

Финансовые проблемы британский туроператор Thomas Cook испытывал уже давно, а в последние годы они усилились на фоне конкуренции с бюджетными авиалиниями и такими сервисами, как Airbnb и Expedia.

Долг туроператора достиг почти двух миллиардов евро. Премьер-мининстр Борис Джонсон заявил, правительство решило не спасать Thomas Cook от банкороства, так как в противном случае в будущем за счет налогоплательщиков пришлось бы вызволять из финансовой пропасти и другие компании.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, в свою очередь, отметил: "Думаю, что если бы мы увидели, что у предприятия больше нет перспектив и потребовалось бы простое решение, которое позволило бы продолжить деятельность, то мы бы поступили по-другому. Но итоги переговоров компании с ее акционерами и финансирующими организациями показали, что это не так".

Эксперты отмечают, что крах Thomas Cook скажется на всей туристической индустрии Соединенного Королевства из-за сложной цепочки партнеров компании. А работы могут лишиться около 20 тысяч человек по всему миру, в том числе около 9 тысяч — в Великобритании.

Компания едва избежала банкроства в 2011 году и с тех пор почти четверть средств, полученных от ежегодной продажи 11 миллионов путешествий, уходила в карманы кредиторов.

В прошлом году услугами туроператов воспользовался только каждый седьмой британец, в основном это были пенсионеры с ограниченным бюджетом на отдых.

При этом с каждым годом растет число британцев, которые отправляются в отпуск за рубежом — 60% в прошлом году.