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Великобритания

Кто "съел" Thomas Cook?

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 Ирина Александрова 
Кто "съел" Thomas Cook?
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عکس از رویترز
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Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекращает существование. В результате банкротства компании работу потеряют более двадцати тысяч человек по всему миру, в их числе числе порядка девяти тысяч британцев. Thomas Cook давно испытывал финансовые трудности и вел переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером и кредиторами. Но они завершились безрезультатно.

Питер Франхаузер, глава Thomas Cook: "Я хочу извиниться перед всеми моими коллегами, у которых, и я знаю это, разрывается сердце. Их двадцать одна тысяча. Вы все так старались, чтобы Thomas Cook успешно работал. Я также хочу принести извинения всем нашим клиентам, которые в настоящее время находятся в отпусках".

За границей застряли около шестисот тысяч человек, которые воспользовались услугами туроператора. Четвертая часть из них - британцы . Их возвращение на родину обойдется примерно в сто миллионов фунтов стерлингов.

Тим Джонсон, представитель Управления гражданской авиации Соединенного Королевства: "Управление гражданской авиации Соединенного Королевства сосредоточено на возвращении людей в Великобританию, в этом заключается наша задача. В других странах Европы ответственность за это будут нести свои регуляторы и правительства".

Британские власти уже арендовали порядка пятидесяти лайнеров, которые заменят самолеты Thomas Cook. Финансовые проблемы компании эксперты связывают с различными факторами, в том числе неспокойной политической ситуацией в местах отдыха и "брекситом". Но дело не только в этом.

По словам аналитика Саймона Колдера, в руководстве Thomas Cook многое упустили из виду. "Они не полностью осознали, что люди, в основном молодежь, отказались от услуг агентств компании. Они не слишком спешили адаптироваться к интернету, не особо обращали внимание на бюджетные авиакомпании".

О процедуре ликвидации Thomas Cook, основанный в 1841 году объявил в понедельник утром. На этот шаг компания пошла после того, как ей не удалось получить новый кредит для погашения долгов.