Страшный сон туриста

Известие о банкротстве туроператора Thomas Cook стало полной неожиданностью для туристов, которые в настоящее время находятся за границей. Заверения руководства компании, что будут предприняты все меры для урегулирования ситуации и возвращения туристов, особого доверия не вызывают. Ведь общее число клиентов туроператора превышает полмиллиона человек!

Thomas Cook - это старейшая туристическая компания в мире, ее представительства есть в десятках стран и на фоне всеобщей неразберихи сейчас в них просто не дозвониться. "Моя мама сейчас на Тенерифе. Она в панике и не знает, сможет ли она вернуться", - подобные сообщения в соцсетях множатся как снежный ком.

По поступающим данным, компания "Интурист", являющаяся партнером Thomas Cook в России, продолжает работу в обычном режиме, заверяя, что российским туристам ничего не грозит. А вот для британцев ситуация гораздо более серьезная.

Вслед за известием о банкротстве Thomas Cook власти Соединенного Королевства объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации британских туристов в условиях мирного времени - это 160 тысяч человек по всему миру.

Как отмечают эксперты, крах Thomas Cook серьезно скажется на туристической индустрии не только в Великобритании, но и во многих других странах. Речь идет об отелях, страховых компаниях и сфере услуг в целом. Прекращение работы британского концерна может привести к снижению турпотока в Турцию на 600-700 тыс. человек, сообщил агентству Рейтер председатель Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В результате ликвидации Thomas Cook работу потеряют более 20 тысяч человек по всему миру. Туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.