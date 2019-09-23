Нет за границей конторы Кука

Британская Thomas Cook, туристическая компания, основанная еще в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Сообщается, что более полумиллиона человек, четверть из которых британцы, находятся в в путешествиях, организованных агентством.

Руководство Управления гражданской авиации Соединенного Королевства уже сообщило, что всем туристам гарантировано возвращение домой.

Представитель этой правительственной организации Тим Джонсон поспешил успокоить путешественников: "Если вы находитесь заграницей в отпуске, не стоит беспокоиться. Мы начинаем репатриацию отдыхающих, эта операция станет крупнейшей с момента окончания Второй мировой войны, все вернутся домой, при организации полетов мы учтем и даты окончания поездки".

Королевской казне это может обойтись примерно в £600 млн или $750 млн. Предполагается, что работы лишатся около 20 тыс. человек по всему миру, чуть меньше половины придется на Британию.

Решение о банкротстве было принято после того, как совет директоров не сумел добиться открытия новой кредитной линии, долг Thomas Cook составляет свыше двух миллиардов долларов.

В России Thomas Cook сотрудничал с "Интуристом".