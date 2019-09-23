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Потепление не по графику

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 Сергей Щербаков 
Потепление не по графику
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По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), изменение климата на планете происходит гораздо более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. В опубликованном на этой неделе докладе отмечается, что последние 5 лет стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений и что за это время содержание парниковых газов в атмосфере выросло почти на 20 % по сравнению с предыдущим периодом.

"Эти статистические данные не только вызывают тревогу, но и полностью развеивают ложное ощущение безопасности, которое могло создаться у некоторых. Все показатели говорят о том, что потепление идет быстрее, чем мы думали", - заявил Макс Дилли, директор Сектора прогнозирования климата и адаптации ВМО.

Только с 2014 года средняя температура на планете повысилась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Это в свою очередь привело к ускоренному таянию ледников на Северном и Южном полюсах и повышению уровня воды в мировом океане.

"Для достижения цели, заявленной в Парижском соглашении по климату, необходимо как минимум утроить усилия, чтобы сдержать глобальное потепление в пределах 2 градусов по Цельсию. Конечно, при условии, что страны, подписавшие соглашение, действительно будут соблюдать взятые на себя обязательства", - говорит Дилли.

Парижское соглашение по климату было одобрено в 2015 году. Подписавшие его страны, обязались снизить выбросы парниковых газов на 45% к 2050 году. Однако в тексте документа не предусматривается каких-либо санкций за недостижения заявленных целей. Помимо этого ранее Соединенные Штаты - один из главных эмитентов СО2 - вышли из Парижского соглашения, что еще больше поставило под вопрос задачу по сдерживанию глобального потепления.