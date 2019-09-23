Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Польша

Польша не готова отказаться от угля

 Комментарии
 Leszek Kabłak 
Польша не готова отказаться от угля
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Лето уходит, и миллионы домов в Польше обогреваются благодаря ископаемому топливу. Веками уголь был здесь главным энергетическим ресурсом как в жилых домах, так и в промышленности.

– В Польше по-прежнему дешевле всего уголь, – делится один из местных жителей. – Газовое отопление примерно раза в полтора дороже.

Солнце или ветер – лишь вспомогательные источники энергии. В прошлом году добыча угля в Польше составила 63 миллиона тонн. Cпоры об угле и окружающей среде ведутся здесь долгие годы. Об этом говорит депутат партии «Свобода и справедливость» Гжегож Тобижовский:

– Исходя из прагматических и экономических соображений, заботясь о безопасности наших граждан мы говорим: конечно, мы переходим к возобновляемым источникам энергии, мы заботимся о климате, хотим внедрять новейшие технологии, но недопустимо, чтобы мы остались без электроэнергии!

Таким образом, уголь остаётся основным ресурсом в энергетической системе Польши, и в скором времени ситуация едва ли изменится.

– Мы до сих пор остаёмся развивающейся страной, догоняющей упущенное, – считает Павел Богач из Горно-металлургической академии. – Мы должны об этом помнить, и экономический аспект тут крайне для нас важен. Ведь речь идёт о рабочих местах.

Сейчас в горнодобывающей отрасли здесь работают около 130 000 человек. Польская горнодобывающая группа – крупнейший работодатель в Силезии. Большая часть 42 000-го персонала трудятся под землёй.

– Одно рабочее место на шахте создаёт четыре сопутствующих рабочих места, – отмечает Томаш Глоговский из Польской горнодобывающей группы. – Поэтому можно с уверенностью говорить, что в этой отрасли на самом деле заняты триста тысяч человек.

В Силезии люди работают на шахтах из поколения в поколение, и рассчитывают, что так и будет продолжаться:

– Даже представить себе не могу! Без угля Силезию ждёт упадок, у нас здесь будет второй Детройт! – считает этот шахтёр.

И это не преувеличение. Вся экономика зависит от угольной промышленности. Поясняет эксперт по горному делу Мария Трепинска:

– В Силезии есть город Бытом. Когда-то он был крупным, а теперь стал маленьким, там всё развалилось. Цены на недвижимость упали до 200 евро за квадратный метр. Если принять решение о быстром закрытии шахт, Силезия прекратит своё существование!

И с этим считаются польские политики самых разных убеждений. Ведь победа на выборах в Силезии – залог победы в стране. Из Польши передаёт корреспондент Euronews Лежек Кабтак:

– Возобновляемые источники энергии не в могут полностью удовлетворить польские энергетические потребности. В Польше огромные запасы угля и нет атомных электростанций, поэтому из экономических соображений страна не может позволить себе отказаться от угля в ближайшие десятилетия. Но вопрос в том, может ли она позволить себе не отказаться от него долгосрочной перспективе?