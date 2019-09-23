Рим: "достучаться" до ЕС

Германия, Италия, Мальта и Франция заключили предварительное соглашение о распределении спасенных в Средиземном море мигрантов. О деталях переговоров не сообщается. Однако идея, и это подтвердила глава МИД Италии Лучана Ламорджезе, заключается в следующем: в течение четырех недель лица, которые ищут убежище, должны быть распределены между странами, которые подпишут договор.

Лучана Ламорджезе, министр внутренних дел Италии: "Мы много лет указывали на то, что мигранты, прибывающие в Италию, на Мальту, попадают в Европу. И сегодня в Европе это понимают. Это очень важный момент, необходимый для того, чтобы заложить основу для тесного сотрудничества и твердого намерения действовать сообща".

Европейские чиновники будут стремиться к тому, чтобы присоединить к механизму как можно больше государств. По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 63 тысяч мигрантов и беженцев. Около тысячи погибли или пропали без вести в пути.

Джорджия Орланди, Euronews: "Новое правительство Италии не только более проевропейское по сравнению с предыдущим. По всей вероятности, ему удалось сделать так, чтобы Рим наконец услышали в Европейском Союзе. Достигнутый на Мальте проект соглашения позволяет Италии удостовериться в том, что отправкой мигрантов в страну происхождения (если им не положен статус беженца) должно заниматься не только государство, на территорию которого мигранты попали впервые. Не ясно однако как будут обстоять дела с мигрантами, попавшими в Италию не морским путем. Проект соглашения будет представлен на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза 8 октября".