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Израиль

Президент предложил соперникам единство

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 Марфа Васильева 
Президент предложил соперникам единство
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Президент Израиля намерен убедить победителей досрочных выборов 17 сентября в необходимости сформировать правительство национального единства. Об этом Реувен Ривлин заявил в понедельник Биньямину Нетаньяху и Бени Ганцу в ходе консультаций в Иерусалиме по формированию правящей коалиции.

По итогам досрочных выборов партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" пришли ноздря в ноздрю; ни одной из них, считают обозреватели, не удастся заручиться поддержкой 61-го их 120 депутатов Кнессета.

По данным местных СМИ, на вторник запланирована встреча команд переговорщиков двух партий, а на 24 сентября - еще одни тет-а-тет Нетаньяху и Ганца в президентской резиденции.

Сами действующий премьер-министр и бывший Начальник Генштаба Армии обороны Израиля тоже призвали к созданию правительства национального единства, но ни один из них не намерен пока уступать лидерство другому.

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