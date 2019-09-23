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Франция

Во Франции начался громкий процесс против фармакологических гигантов

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 Жоэль Шатро 
Во Франции начался громкий процесс против фармакологических гигантов
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Во Франции в понедельник открылся процесс против одной из крупнейших фармакологических компаний страны - Лаборатории Servier, которую обвиняют в "непредумышленном убийстве" сотен людей. Речь идет о препарате Mediator, который, по версии следствия, вызывал тяжелые побочные эффекты и приводил к смерти пациентов.

Препарат был сертифицирован Национальным агентством по безопасности лекарственных средств (ANSM), которое также является ответчиком на процессе - его подозревают в сговоре с Servier и еще двумя десятками компаний и физических лиц, также распространявших препарат.

Фармакологическим гигантам будет противостоять 2684 истца. Они утверждают, что прием препарата привел к развитию тяжелых патологий и, в некоторых случаях, к летальному исходу.

Mediator поступил на рынок в 1976 году, а был изъят из продажи только в конце ноября 2009 года. Считается, что за это время его принимали около пяти миллионов человек.

Предполагается, что предназначенный для подавления аппетита препарат мог вызывать сердечную и легочную недостаточности у пациентов и таким образом привел к смерти от 500 до 2000 человек.

Обвиняемым предъявлено семь пунктов, в числе которых "непредумышленное убийство и нанесение вреда здоровью", а также "обман при отягчающих обстоятельствах". На первом заседании был определен порядок рассмотрения дела. Начало слушаний по существу запланировано лишь на 30 апреля 2020 года.

В судебном разбирательстве будут участвовать 376 адвокатов. Среди обвиняемых - некоторые сотрудники компании Servier и ее девяти дочерних предприятий, а также несколько членов ANSM.

Адвокаты предполагаемых жертв утверждают, что основатель Servier Жак Сервье, скончавшийся в 2014 году, знал о потенциально смертельных побочных эффектах препарата, но сознательно скрывал их.

Этот процесс - не первое разбирательство в отношении Mediator. Servier уже выплатила 131,8 миллиона евро тысячам жертвам препарата.

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Журналист • Наира Давлашян