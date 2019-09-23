Европейские дети ИГИЛ

Когда два года назад при поддержке международной коалиции Демократические силы Сирии входили в Ракку, перед ними стояла одна цель - положить конец "Исламскому государству". За три месяца боев с джихадистами город был полностью разрушен.

Победа союзников ознаменовала собой начало конца "халифата". Но борьба с идеологией терроризма затянулась надолго.

Руины Ракки свидетельствуют о том, какими жестокими были бои с группировкой ИГИЛ. Целые здания сровняли с землей. Считается, что здесь погибли тысячи людей. Сегодня на месте бывшей столицы "Исламского государства" развалины. Но в регионе все еще действуют так называемые "спящие ячейки". Что же оставили после себя боевики? Аннлиз Боржес корреспондент Euronews

После падения последнего оплота "Исламского государства" в Сирии жены и дети предполагаемых джихадистов оказались в фильтрационных лагерях на северо-востоке страны. Крупнейший из них - Аль-Холь. Здесь содержатся примерно 75 тысяч человек, выходцев из 50 государств. Согласно администрации, живут они по-прежнему по законам "халифата".

Они опасны. У них много проблем. У нас немало подтверждений тому, что они до сих пор психологически неуравновешенны. Мохамед Башир глава лагеря "Аль-Холь"

Так, поджоги палаток - лишь одно из наказаний для тех, кого уличат в нарушении законов шариата.

"А совсем недавно одна иностранка попросила наших солдат отвести ее на рынок. Якобы ей нужно было купить что-то для детей. Но как только один из сопровождавших отвернулся, она ударила его ножом в спину", - рассказывает Башир.

В июле в социальных сетях появилось видео: черный флаг исламистов развевается над палатками. Команда Euronews посетила лагерь, чтобы попыться понять женщин Аль-Холя. В секции, где проживают иностранки, большинство отказываются говорить перед камерой. Одни все еще придерживаются идей "Исламского государства", другие хотят начать новую жизнь.

Одна из женщин родом из Франции. Она согласилась дать Euronews интервью, но лишь на условиях анонимности. Если ее имя узнают соотечественники, ей будет страшно вернуться на родину. Она хочет во Францию, но боится, что людям будет трудно понять ее.

Я сама решила сюда приехать. Я могла вернуться домой, но не сделала этого. Мне было страшно. Я не хотела попасть в тюрьму, потерять ребенка и мужа. Я просто не понимала, что делать дальше. Как только человек попадает в "Исламское государство", он лишается свободы выбора. Каждый в чем-нибудь подозревает соседа. Чтобы кто-нибудь вступил в ряды исламистов, а потом взял и ушел... Такого просто не бывает. жена боевика

Будущее этих женщин и детей до сих пор не ясно.

Как отличить жертв от преступников? Этим вопросом задаются правительства многих государств. Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария. Власти этих стран опасаются, что репатриация воевавших на стороне джихадистов граждан и их семей, приведет к росту экстремизма в Европе. Гуманитарные организации призывают вернуть на родину как минимум тех, кто не был замешан в военных действиях, и предупреждают: дальнейшая маргинализация тысяч людей лишь укрепит исламистскую идеологию и обернется новыми ударами экстремистов в будущем.