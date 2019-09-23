"Игра престолов" и другие триумфаторы Emmy Awards

"Игра престолов", уже практически легендарный сериал, вновь завоевал главную награду телеакадемии США - Emmy Awards. Причем даже несмотря на весьма критические отклики со стороны зрителей на последний восьмой сезон.

Для "Игры престолов" - это уже четвертая награда Emmy в номинации "лучший драматический сериал". И это рекорд!

Также "Игра престолов" была отмечена в номинации "лучшая мужская роль второго плана" - премию телеакадемики присудили Питеру Динклэйджу за роль Тириона Ланнистера.

Лучшей актрисой была признана молодая британка Джоди Комер за главную роль в драматическом сериале "Убивая Еву".

Ну, а награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер. В истории Emmy - это первый случай присуждения премии в данной номинации чернокожему актеру, который вдобавок не скрывает своей гомосексуальной ориентации.

Лучшим комедийным сериалом стала "Дрянь". Примечательно, что сценарий ко всем семи эпизодам написала Фиби Уоллер-Бридж - британская актриса, которая также исполнила главную роль. Сериал рассказывает о жительнице Лондона, которая ищет настоящую любовь и дружеское тепло, а вместо этого находит случайные связи и попадает в нелепые ситуации.

Триумфатором среди так называемых "коротких" сериалов, которые выходят лишь один сезон, стал американо-британский сериал канала HBO "Чернобыль".