Архангельск против московского мусора

В Архангельске около двух тысяч человек приняли участие в акции протеста против строительства мусорного полигона. Ещё около 600 манифестантов вышли на улицы Северодвинска.

Объект под названием «экотехнопарк» должны возвести возле обезлюдевшего посёлка и железнодорожной станции Шиес. На площадку планируется свозить брикетированный мусор из Москвы.

Эти планы с самого начала вызвали активное противодействие жителей Архангельской области и соседней республики Коми.

«Нам постоянно врут! Мы видим беззаконие, а когда боремся с ним, к нам применяют репрессии», — говорит активистка Ольга Школина.

В мае этого года на фоне протестов президент России заявил, что вопрос опродолжении проекта нельзя решать без учета мнения людей. В конце августа «Левада-центр» опубликовал опрос, согласно которому против свалки выступают 95% жителей области.

«Начать нужно с головы, как говорится, „рыба гниёт с головы“: импичмент президенту, это первое. Его выбрали — и что мы получили? пенсионную реформу, поднятие НДС. Ситуация только ухудшилась, особенно это видно по столице Поморья», — уверен активист Дмитрий Пилицин.

Защитники природы утверждают, что свалка нарушит санитарные нормы нанесёт существенный вред окружающей среде и водным ресурсам: рядом протекает река Вычегда, впадающая в Северную Двину.

Первую очередь «Шиеса» — на 2 миллиона тонн отходов — планировали возвести к 2021 году. Первый этап подготовительных работ — расчистка площадки у станции — уже завершён.