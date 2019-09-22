Орбан критикует Италию

В Риме овациями встречали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава правительства прибыл в итальянскую столицу для участия в ежегодном съезде правых партий. На фоне недавних перемен он обрушился с критикой на итальянский кабинет, обвинив политиков в повторении старых ошибок.

Участники встречи выражают надежду на то, что общеевропейский успех правых позволит им переломить ситуацию:

Германн Терч, испанская партия Vox:

«У правых есть отличный шанс за эти пять лет изменить существующий баланс сил. В Германии кому-то придётся за эти годы решить, остаётся ли ХДС в левом правительстве или на самом деле хочет организовать консервативный кабинет вместе с правой „Альтернативой для Германии“. Вот такого рода вопросы будут решаться».

Проблема миграции — ключевая тема повестки правых партий. Тот же Орбан несколько дней назад призвал венгров больше рожать ради противодействия кризису — что также вызвало скандал.

Антонио Таяни, Forza Italia:

«Вопрос иммиграции придётся решать на европейском уровне. Это не национальная проблема, не вопрос закрытых или открытых портов или судов НПО. Или у нас есть долгосрочная стратегия, или мы окончательно превращаемся в дуршлаг. Даже с закрытыми портами на маленьких судах прибывает огромное число мигрантов».

Джорджия Орланди, Euronews:

«В конференции, которая проходит уже в 22-й раз, впервые участвует лидер другой страны — венгерский премьер Виктор Орбан. Он принял приглашение руководства „Братьев Италии“: возможно, чтобы продемонстрировать единство правого крыла. Но на самом деле если в Италии оппозиция единым фронтом противостоит „жёлто-красному“ правительству, то на европейском уровне разногласия остаются. Так, „Лига“ Сальвини и „Братья Италии“ находятся в разных фракциях, а сам Виктор Орбан, символ самостоятельной политики, предпочитает пока оставаться в составе Европейской народной партии».