Арабские партии поддержали кандидатуру Ганца на пост премьера Израиля

Депутаты "Объединённого арабского списка" в израильском парламенте поддержали выдвижение лидера блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра. Речь идёт о третьей по размерам фракции в новом составе палаты и теперь у Ганца больше сторонников в Кнессете, чем у Биньямина Нетаньяху, который уже более десяти лет возглавляет правительство.

Партия "Объединённый арабский список" приняла историческое решение положить конец эре Нетаньяху. Для нас это последняя черта. Других альтернатив нет. Выбор Бенни Ганца означает, что настал решающий момент, чтобы помешать Нетаньяху сформировать будущее правительство. Айман Одех лидер "Объединённого арабского списка" Израиля

По результатам парламентских выборов блок бывшего главы генштаба Бенни Ганца "Кахоль-лаван" получает в Кнессете 33 мандата из 120. У партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху — 31 место. Нетаньяху предложил своему оппоненту сформировать правительство национального единства, но Ганц отказался. При этом обоим политикам не хватает голосов для абсолютного большинства.

Решить судьбу кабинета мог бы экс-министр обороны Авигдор Либермана — но он заявил, что в ходе консультации с президентом Реувеном Ривлином не поддержит ни Ганца, ни Нетаньяху. Либерман предлагает претендентам на пост премьер-министра создать национально-либеральное правительство с его участием.