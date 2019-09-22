Арабские партии поддержали кандидатуру Ганца на пост премьера Израиля

Депутаты "Объединённого арабского списка" в израильском парламенте поддержали выдвижение лидера блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра. Речь идёт о третьей по размерам фракции в новом составе палаты и теперь у Ганца больше сторонников в Кнессете, чем у Биньямина Нетаньяху, который уже более десяти лет возглавляет правительство.
По результатам парламентских выборов блок бывшего главы генштаба Бенни Ганца "Кахоль-лаван" получает в Кнессете 33 мандата из 120. У партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху — 31 место. Нетаньяху предложил своему оппоненту сформировать правительство национального единства, но Ганц отказался. При этом обоим политикам не хватает голосов для абсолютного большинства.
Решить судьбу кабинета мог бы экс-министр обороны Авигдор Либермана — но он заявил, что в ходе консультации с президентом Реувеном Ривлином не поддержит ни Ганца, ни Нетаньяху. Либерман предлагает претендентам на пост премьер-министра создать национально-либеральное правительство с его участием.