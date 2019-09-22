Грета Тунберг: "Молодёжь не остановить!"

"Молодёжь не остановить в борьбе с климатическими изменениями", - заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг на Международном молодёжном саммите, который открылся в субботу в Нью-Йорке. В нём принимают участие около о 700 представителей разных стран.

Накануне в пятницу по всему миру прошли массовые демонстрации в защиту климата

"Вчера миллионы людей по всему земному шару, и в первую очередь молодёжь, потребовали реальных действий по борьбе с климатическими изменениями. Мы показали, что мы едины, и нас невозможно остановить", - сказала в штаб-квартире ООн Тунберг. Она был в первых рядах демонстрантов, прошедших маршем по Нью-Йорку.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.