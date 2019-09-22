Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Грета Тунберг: "Молодёжь не остановить!"

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Грета Тунберг: "Молодёжь не остановить!"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

"Молодёжь не остановить в борьбе с климатическими изменениями", - заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг на Международном молодёжном саммите, который открылся в субботу в Нью-Йорке. В нём принимают участие около о 700 представителей разных стран.

Накануне в пятницу по всему миру прошли массовые демонстрации в защиту климата

"Вчера миллионы людей по всему земному шару, и в первую очередь молодёжь, потребовали реальных действий по борьбе с климатическими изменениями. Мы показали, что мы едины, и нас невозможно остановить", - сказала в штаб-квартире ООн Тунберг. Она был в первых рядах демонстрантов, прошедших маршем по Нью-Йорку.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.