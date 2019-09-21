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«Сегодня ты встретишь принца»

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«Сегодня ты встретишь принца»
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Жертва Джеффри Эпштейна обвиняет и британского принца. Американка Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что в начале 2000-х несколько раз имела сексуальную связь с герцогом Йоркским Эндрю — вторым сыном королевы. Ей самой тогда было 17 лет. Более того, по словам Вирджинии, её привозили на вечерники специально для принца, даже сохранилась их совместная фотография.

Об этом в общих чертах Робертс рассказывала ещё летом; а накануне раскрыла подробности истории в телеэфире, наряду с ещё несколькими женщинами, которых называют жертвами Эпштейна.

«Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: „Ты сегодня встретишься с принцем“. Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца. Он отрицает, что это было, и он будет продолжать это отрицать, но он-то знает правду, и я её знаю», — рассказала Робертс. Жислен — это бывшая спутница Эпштейна, дочь погибшего британского магната Роберта Максвелла. Её обвиняют в том, что она подыскивала для Эпштейна несовершеннолетних «массажисток».

В Букингемском дворце от имени герцога Йоркского категорически отвергли эти обвинения.

О дружбе принца и миллиардера стало широко известно ещё несколько лет назад, когда Эпштейн впервые получил условный срок за связи с несовершеннолетними. В то время Эндрю занимал представительскую должность в сфере международной торговли и инвестиций, и его связи со скандальным банкиром вызвали озабоченность общественности. Позже принц покинул этот пост.