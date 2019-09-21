Магия столкнулась с политикой | #Куб

Магия столкнулась с политикой: в ходе спецоперации в Бурятии задержан якутский шаман Александр, который более полугода шёл в Москву, обещая «изгнать Путина». Теперь он фигурант уголовного дела. Какую угрозу представлял человек с бубном и чем оборачивается встреча эзотерического с государственным — выясняем в «Кубе».

Шёл в Москву, а оказался в Якутске

Александр Габышев прошёл, по грубым оценкам, около трёх тысяч километров — из Якутии до границы Иркутской области. Свой поход в Москву он начал весной, постепенно привлекая всё большее внимания видеоблогеров и местных жителей.

Интерес подогревала необычная история якута, а может быть и сама идея эпического противостояния: шаман уверял, что его миссия — победить демона в Кремле. В итоге к Габышеву ходили делегации, где-то его провожали от деревни до деревни, а в Чите и вовсе встречали митингом. Незадолго до задержания с шаманом шли около 20 спутников.

Задержали якута в ходе ночной спецоперации с перекрытием федеральной трассы и штурмом палаточного лагеря — так об этом рассказывали его спутники. Впоследствии в МВД объяснили, что задержан гражданин, объявленный в федеральный розыск.

Затем были опубликованы и фотографии постановления, из которого следует, что шаман стал фигурантом уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности.

Призвал «отдохнуть»?

Сам Габышев появился на видеозаписи, опубликованной несколькими региональными изданиями, — он подтвердил, что его отправили на обследование в психиатрическую больницу Якутска, и призвал сторонников «отдохнуть» на время следствия.

Как отмечает правозащита «Открытой России», Габышев рассказал адвокату, что согласился на запись интервью под давлением ФСБ. Тем не менее прокремлёвские комментаторы встретили видеообращение Габышева с удовлетворением, усмотрев в этом доказательство никчёмности оппозиции.

Испугались шамана?

Критики Путина усматривают в задержании шамана проявление слабости и страха, переводя хронику путешествия Габышева в эпическую плоскость. «Вся эта история напоминает либо библейский сюжет с Иисусом Христом, либо какую- то народную сказку, где ни в чем не повинного героя, хватают и публично казнят, — пишет лидер бурятского «Яблока» Наталья Семёнова. «Главное, это вовремя обезвредить шаманов. Мало ли чо», — иронизирует адвокат Саркис Дарбинян.

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Магия российской политики

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