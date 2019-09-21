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Испания

Задержан пропагандист ИГ

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 Павел Барсуков 
Задержан пропагандист ИГ
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В Испании в результате масштабной спецоперации задержан предполагаемый пропагандист группировки «Исламское государство». По заявлению испанской полиции, 51-летний мужчина вёл активную деятельность в социальных сетях.

В результате обыска дома у задержанного обнаружено большое количество пропагандистских материалов и практических инструкций, в том числе по использованию холодного оружия и взрывчатки, а также тактике террористической деятельности. Сейчас подозреваемый помещён под стражу без права выхода под залог.

В Испании уже несколько месяцев сохраняется 4-й уровень террористической опасности из 5 возможных: он был повышен в апреле этого года после угроз со стороны ИГ.