Гонконг: столкновения у границы

Новые столкновения на улицах и новые призывы к гражданскому неповиновению: Гонконг готовится к юбилею образования Китайской народной республики на фоне протестов против интеграции автономии в КНР. Эта суббота была отмечена противостоянием силовых структур и демонстрантов близ границы административного района, — передаёт AFP. На следующий день после акций сторонников сближения с Китаем на улицы Гонконга вышли тысячи протестующих. Наиболее активные участники выступлений сооружали баррикады, забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики разгоняли толпу, применяя слезоточивый газ и водомёты. Информагенства сообщают о многочисленных задержаниях.

Регулярные массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня — они были спровоцированы законопроектом об упрощении экстрадиции в Китай и переросли в демонстрации под лозунгами за укрепление автономии и за отставку правительства.