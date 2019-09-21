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Китай

Гонконг: столкновения у границы

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 Андрей Позняков 
Гонконг: столкновения у границы
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REUTERS/Tyrone Siu
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Новые столкновения на улицах и новые призывы к гражданскому неповиновению: Гонконг готовится к юбилею образования Китайской народной республики на фоне протестов против интеграции автономии в КНР. Эта суббота была отмечена противостоянием силовых структур и демонстрантов близ границы административного района, — передаёт AFP. На следующий день после акций сторонников сближения с Китаем на улицы Гонконга вышли тысячи протестующих. Наиболее активные участники выступлений сооружали баррикады, забрасывали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики разгоняли толпу, применяя слезоточивый газ и водомёты. Информагенства сообщают о многочисленных задержаниях.

Регулярные массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня — они были спровоцированы законопроектом об упрощении экстрадиции в Китай и переросли в демонстрации под лозунгами за укрепление автономии и за отставку правительства.

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