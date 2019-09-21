"Прекратить домашнее насилие!" - под такими лозунгами вышли в пятницу на улицы Мадрида тысячи людей. Из возмущение вызвано тем, что только за минувшее лето своими партнёрами или мужьями были убиты 19 женщин. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, несмотря на то, что Испания считается самой активной страной Евросоюза по мерам, принимаемым для борьбы с насилием в семье.

Говорят демонстранты:

"Я здесь, потому что я считаю: все должны принять в этом участие, только так мы сможем добиться настоящего гендерного равенства. Это борьба за наше будущее. Все должны в ней участвовать, все!"

"Это очень важно. Нельзя, чтобы женщины продолжали погибать вот так. Я женщина, это касается и меня тоже".

Статистика о женщинах, ставших жертвами домашнего насилия, в Испании ведётся с 2003 года. За это время было зарегистрировано более 1000 таких убийств, а с начала 2019 года - 42. При этом показатели Испании в 2014 году были самыми низкими в Европе.