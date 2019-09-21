Кто стоит за протестами в Египте?

Антиправительственные протесты прошла в пятницу в Каире и других городах Египта. В них принимали участие несколько сотен человек, откликнувшихся на призыв в соцсетях.

Власти обвинили сторонников организации "Братьев мусульман" в подстрекательстве и попытке дестабилизировать ситуацию: государственные телеканалы показали видеозапись, на которой один из лидеров исламистов призывал жителей Каира собираться у своих домов, пока не будут сформированы большие группы, а затем идти на площадь Тахрир в центре города. По данным МВД, сын находящегося в тюрьме одного из лидеров "Братьев-мусульман" Саада Кататни задержан за попытку организовать такую акцию.

Между тем ряд зарубежных СМИ публикуют материалы о протестах. Их участники скандируют лозунги, обвиняющие президента Ас-Сиси в коррупции и авторитарном правлении. В социальных сетях наблюдается повышенная активность пользователей, критикующих главу египетского государства.