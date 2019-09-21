Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Норвегия

Изучить климат Арктики зимой

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Изучить климат Арктики зимой
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

600 учёных из 19 стран отправились изучать климат Арктики на борту немецкого ледокола Polarstern, Он будет вморожен в лёд и станет дрейфовать вместе с ним по Трансарктическому течению, минует Северный полюс, а затем - предположительно осенью 2020 года - освободится от льдины в проливе Фрама. Это первая Международная круглогодичная экспедиция в Центральную Арктику. Её руководитель Маркус Рекс говорит:

"Никогда ещё в современных исследованиях ледокол не выходил в негостеприимную центральную Арктику зимой - ледоколы туда наведываются летом, а не зимой, когда лёд там очень толстый. Расколоть его мы не сможем, а будем фактически плыть вместе с ним туда, куда он сам направится. Мы будем таким образом во власти природы, во власти ветра и льда, мы отправляемся навстречу неизвестности".

Бюджет экспедиции составил около 140 млн евро. Учёные будут собирать данные о климатических процессах в Центральной Арктике зимой и изучать их. Ведь Арктика, ставшая эпицентром глобального потепления, уже претерпела кардинальные изменения, которые сказываются на погоде в Северной Америке, Европе и Азии.