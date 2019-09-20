В США готовятся к штурму военной базы, где могут находиться инопланетяне

Приверженцы конспирологии готовятся к штурму американской военной базы "Зона 51". Те, кто верит в инопланетян, считают, что в ее стенах власти США проводят эксперименты над пришельцами. Идти на штурм сторонники этой теории решили в особом стиле: они планируют пробежать как герой анимэ Наруто.

Один молодой человек уже успел "засветиться" на телеэкранах во время прямой трансляции. Пока журналист вел эфир, парень пробежал за его спиной как раз в стиле Наруто.

Ранее американские власти закрыли воздушное пространство над секретной базой "Зона 51" в штате Невада. Запрет действует с 16 по 22 сентября. Кроме того, правительство пригрозило штрафом в 1000 долларов каждому, кто попытается прорваться на территорию базы.

REUTERS/Jim Urquhart

Поначалу идея штурма "Зоны 51" была не более чем шуткой, но со временем эта задумка набрала популярность в соцсетях. Организаторы тогда написали, что если бежать как Наруто, то участники штурма будут быстрее пуль охраны. Участие в акции подтвердили в Facebook около 2 миллионов человек, в том числе иностранцы.

Позже организатор акции Джейсон Барнс заявил, что их призыв – шутка и он не несет ответственности за тех, кто все же решится на штурм.

REUTERS/Jim Urquhart

Шериф округа Линкольн Керри Ли сообщил, что если до базы доберется хотя бы один процент из тех, кто изъявил желание приехать, то местные власти просто не смогут справиться с таким наплывом народа (в округе Линкольн живут всего 5000 человек).

Военная база ВВС США "Зона 51" (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса. Ее построили в 1955 году, но власти признали существование базы только в 2013. По официальным данным, в "Зоне 51" разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Именно там разворачиваются действия фильма "День независимости", который вышел в 1996 году. По сценарию герою удается уничтожить инопланетный корабль. После этого он привозит пришельца на военную базу.