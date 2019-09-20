Трюдо просит прощения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в центре скандала после того, как СМИ опубликовали фотографию 18-летней давности с частной вечеринки, куда Трюдо пришёл в костюме Аладдина и в тёмном гриме. Теперь премьер вынужден извиняться:

– Я с рождения был в привилегированном положении, и всю жизнь стремился использовать преимущества и возможности, которые были мне предоставлены, для того, чтобы служить стране и бороться за права людей. Должен признать, что многих подвёл своим поступком. Сейчас я пришёл сюда, чтобы высказаться по этому поводу и попросить прощения.

Между тем, в СМИ уже появились и другие фото и видео материалы, где, как утверждается, запечатлён Трюдо в тёмном гриме, что считается крайне неполиткорректным на американском континенте.

Эта история может серьёзно подорвать шансы премьера победить на парламентских выборах, которые пройдут в стране через месяц. Его соперник, лидер консерваторов Эндрю Шир уже заявил, что «шокирован расистским поведением Трюдо» и считает его недостойным возглавлять правительство.