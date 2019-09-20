Транзит по европейским правилам

Представителям России и Украины не удалось достичь соглашения о транзите российского газа на переговорах в Брюсселе. Вместе с тем отмечается, что "встреча была конструктивной" и сторонам удалось сблизить позиции. Россия и Украина заявляют, что намерены подписать новый договор до истечения срока нынешнего и работать по европейским правилам.

Срок соглашения о транзите, подписанный в январе 2009 года, истекает 31 декабря 2019-го.

Я рад, что нам удалось создать позитивный настрой в работе, конструктивную атмосферу на переговорах министров. Мы договорились, что они продолжат обсуждение и на двустороннем уровне, чтобы решить оставшиеся проблемы Марош Шефчович Заместитель председателя Еврокомиссии

ЕС заинтересован в стабильных поставках газа и намерен добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит, сроком не менее чем на 10 лет. В Брюсселе считают, что это позволит сделать украинскую газотранспортную систему привлекательной для инвесторов.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва согласна продлить и действующий контракт на короткий срок: "В случае если необходимое законодательство коллеги не успеют принять, мы готовы работать и по старому контракту или предложить подписать контракт на период имплементации европейского законодательства".

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель: "Есть риск, что контракт не будет подписан, но мы надеемся выполнить необходимые действия, чтобы достичь соглашения и начать работу в соответствии с европейскими правилами. Цена на транзит газа будет зависеть от объемов, которые будут проходить через украинскую ГТС".

Более 40% российского газа идет европейским потребителям через Украину. Россия заявляет, что с запуском второй очереди "Северного потока" и "Турецкого потока" сможет поставлять в Европу те же объемы. В "Газпроме" не исключают, что газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца года.