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Россия

«Наступательные действия не репетировали»

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 Павел Барсуков 
«Наступательные действия не репетировали»
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Reuters
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На юге России завершаются масштабные манёвры «Центр-2019»: учения Южного военного округа собрали 128 тысяч человек, 20 тысяч боевых машин, 600 самолётов и вертолётов, а также корабли Каспийской флотилии. Главной площадкой стал полигон Донгуз в Оренбургской области.

Reuters

В качестве наблюдателей и активных участников приехали и военнослужащие стран ОДКБ, например, Китай отправил смешанную бригаду и отряд дальних бомбардировщиков.

По легенде учений, многонациональная группировка отражает нападение незаконных вооружённых формирований, удерживает рубежи и после массированного контрудара восстанавливает ситуацию на границе.

В Кремле подчеркнули, что манёвры — именно репетиция борьбы с терроризмом, наступательные действия не отрабатываются.

Видеомонтаж • Павел Барсуков