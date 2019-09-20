Суд решил отпустить Павла Устинова под подписку о невыезде

Мосгорсуд удовлетворил представление Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года "за нападение на бойца ОМОН", под подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что ходатайство ведомство направило в связи с поручительством руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина и положительными характеристиками.

"Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, есть поручительство артиста Райкина", - сказала представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева.

Устинов также попросил освободить его из-под стражи. "Я не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела", - сказал он.

Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в "применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья" 16 сентября. Следствие и суд посчитали, что при задержании во время несанкционированного митинга он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Сам Устинов говорит, что в акции протеста не участвовал. На видеозаписи произошедшего, опубликованной в интернете видно, как четверо сотрудников правопорядка бросаются на стоящего у входа в метро Устинова, валят на землю и начинают бить дубинками.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку осужденного выступили деятели театра и кино, включая Константина Райкина, Александра Паля, Максима Виторгана и других.

Устинов - фигурант так называемого "московского дела", по которому за участие в несанкционированных акциях протеста осуждены более десяти человек. Массовые митинги проходили в Москве в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 8 сентября.