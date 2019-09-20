В Германии подорожает бензин и дизель

Правительство Германии потратит более €54 млрд на защиту климата. Об этом в пятницу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Благодаря экологическим нововведениям уже в этом году цены на железнодорожные перевозки снизятся, что касается авиабилетов – они подорожают, так же подорожает бензин и дизельное топливо.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Почему мы решили инвертировать в защиту климата? Потому что мы уверенны, что это будет стимулировать развитие новых технологий. Мы – политики – не можем следить за инновациями во всех областях: что разрабатывают ученые, какие креативные идеи появляются, а также как меняются технологии со временем".

Согласно новому плану, Германия делает ставку на электромобили: к 2030 году их на немецких дорогам должно стать до десяти миллионов.

Олаф Шольц, министр финансов:

"Комплекс принятых мер означает, что мы серьезно настроены. Мы выбираем новый путь, который включает в себя множество аспектов. В особенности, крупные инвестиции в защиту окружающей среды: до 2023 года мы собираемся потратить 54 млрд евро. Это не мало".

Параллельно с заседанием правительства в центре Берлина, а также в тысячах других городов мира прошли демонстрации, посвященные защите климата.

Инициатором стала 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая призвала устроить глобальную протестную акцию по всему миру.

Джессика Зальц, Euronews:

"После 19 часов переговоров кабмин Германии согласился принять ряд мер по защите климата. Давление на правительство было огромным, ведь соглашение стоит миллиарды евро. Тысячи протестующих здесь, на улицах Берлина, требуют серьезных решений, чтобы защитить окружающую среду".