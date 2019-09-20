Климат: Красный Крест бьет тревогу

Климатические изменения и связанные с ними стихийные бедствия в скором будущем могут привести к значительному увеличению числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Об этом говорится в докладе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подготовленном к саммиту ООН по проблеме изменения климата в Нью-Йорке.

"К 2050 году около 200 миллионов человек, возможно, будут нуждаться в международной гуманитарной помощи в результате климатической катастрофы и социально-экономических последствий изменения климата. Это почти вдвое больше 108 миллионов человек, которые, по оценкам, сегодня нуждаются в помощи международной гуманитарной системы. К этому приведут наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары. И даже к 2030 году, до которого осталось всего десять лет, это число может увеличиться почти на 50%", - сказал президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

По его словам, при самом пессимистичном сценарии, уже с 2030 года ущерб от глобального потепления будет стоить миру дополнительно 6 миллиардов долларов ежегодно на благотворительные нужды.