Замор рыбы в Греции

На севере Греции в одном из природных заповедников из-за длительного периода засухи, высоких температур и снижения уровня воды и кислорода в ней берега озера Корония покрылись десятками тысяч мертвых рыб. Замор затронул такие виды, как карп, уклейка, луна-рыба и другие. Ученые бьют тревогу и опасаются, что это некогда одно из крупнейших греческих озер в будущем может вообще исчезнуть.

"Чтобы восстановить уровень воды, нужен дождь. Без озера сохранить рыбу не удастся. Это зависит от проектов управления водными ресурсами, которые не выполнялись должным образом", - говорит биолог Афина Пация.

Уровень воды в озере Корония за последние три года снизился более чем на 70% – до 80 сантиметров. Первоначально его территория охватывала 4,5 тысячи гектаров, но за последние три десятилетия сократилась примерно на две трети.

"Всякий раз из-за нехватки дождя, уровень воды падает, и некоторые виды водорослей зацветают, включая цианобактерии, которые производят биотоксины. В результате происходит массовая гибель рыб. Это случалось и раньше. Мы берем пробы воды и мертвой рыбы, чтобы определить уровень кислорода и биотоксинов", - рассказывает ветеринар Вангелис Циамантис.

От высыхания озера страдают и местные жители. Они жалуются на ужасный запах и отсутствие посетителей в десяти еще недавно популярных тавернах, где можно было насладиться вкусом прекрасной свежевыловленой рыбы.