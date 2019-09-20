Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

"Делайте свою работу!"

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
"Делайте свою работу!"
Авторское право
Jakub Wlodek/Agencja Gazeta
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

К проходящим по всему миру митингам и демонстрациям в защиту планеты от глобального потепления присоединились европейцы.

Тысячи людей вышли на улицы Лондона, Берлина, Парижа и других крупных городов континента.

"Спасайте мир!", "Делайте свою работу!" - на разных языках скандировали манифестанты, требуя от участников грядущего саммита ООН по климату принять срочные меры. Иначе, по их убеждению, экологической катастрофы не миновать.

"Власти говорят, что заботятся о судьбе фермеров, шахтеров и семей с детьми. Мы-то знаем от учёных и экспертов, что климатический кризис ударит по ним сильнее всего", - говорит эта участница акции.

"Перемены начинаются с нас. Мы пытаемся дать понять политикам, что молодёжь не хочет изменения климата. Мы показываем им свой гнев", - уверена ещё одна демонстрантка.

По данным учёных, глобальное потепление стало причиной засухи и рекордно высоких температур во многих уголках планеты, а также таяния ледников, повышения уровня моря и наводнений. Организаторы заверяют: протестное движение с целью оказать давление на правительства стран лишь набирает обороты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube