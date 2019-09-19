Британия: Мейджор против Джонсона

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Джон Мейджор считает незаконным приостановку работы парламента, на которую пошел нынешний глава кабинета Борис Джонсон. Заявление прозвучало на фоне слушаний в Верховном суде, рассматривающем этот вопрос. В правительстве утверждают, что решение отправить депутатов в вынужденный отпуск - обычное дело, и подчеркивают, что воплощение в жизнь политических обычаев не входит в юрисдикцию судов.

По словам лорда Гарньера, адвоката Мейджора, правительство, будучи ответчиком, не представило суду достаточно свидетельских показаний, в которых были бы обоснованы причины приостановки деятельности парламента. "В документах, переданных суду премьер-министром, не указаны подлинные причины такого шага", - сказал юрист.

Гарньер убежден, и тому, как он считает есть доказательства, что за приостановкой работы законодательного органа стоит желание Джонсона не допустить вмешательства парламента в политику, проводимую премьером по вопросу "брексита".

Действовал ли премьер Джонсон в рамках закона, когда рекомендовал королеве отправить депутатов на каникулы до середины октября? Решение Верховного суда Великобритании ожидается в начале следующей неделе.