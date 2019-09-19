Трюдо: история с фотографией

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за то, что 18 лет назад пришёл на вечеринку в коричневом гриме и с тюрбаном на голове. Извинение прозвучало всего за пять недель до парламентских выборов, где премьеру предстоит непростая борьба за переизбрание.

Вызвавшая столько шума фотография была сделана на вечеринке в школе, где Трюдо преподавал, когда ему было 29 лет. Опубликовал её журнал «Тайм», обнаружив в выпускном альбоме.

– В 2001 году, когда я работал учителем в Ванкувере, пришёл в конце года на вечеринку, темой которой были «Арабские ночи», – пояснил в связи с этим Трюдо. – И я оделся в костюм Аладдина и загримировался. Мне следовало знать, что так делать не надо. Но я не знал, и теперь очень сожалею.

Национальный совет канадских мусульман уже отреагировал, заявив, что речь идёт о недопустимом проявлении расизма со стороны премьера. История с фотографией может серьёзно повредить на предстоящих выборах Джастину Трюдо, выступающему как борец за равенство.